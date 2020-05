Com 12 novas mortes em 24h, RN chega a 117 óbitos por Covid-19

O Rio Grande do Norte voltou a registrar um número alto de óbitos causados pela Covid-19 em 24h. Nesta quinta-feira (14), de acordo com o Boletim da Sesap, foram registradas 12 mortes pela doença, chegando a um total de 117.

O Estado também registrou 170 novos casos em 24h, contabilizando um total de 2.537 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19.

Na quarta-feira (13) também foram registradas 12 mortes pela doença, maior número já registrado em um dia.

Outras 56 mortes ainda seguem em investigação laboratorial para confirmação se ocorreram ou não pelo coronavírus.

Das 12 novas mortes registradas, 11 foram em Natal e outra em Canguaretama. Com 33 óbitos, a capital potiguar ultrapassa Mossoró, com 22, e passa a ser a cidade com mais mortes pela doença no estado.

As autoridade de saúde do estado associam o aumento no número de contaminados à baixa taxa de isolamento social que vem sendo registrada no RN.

