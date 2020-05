Guerra urbana em Mossoró deixa mais dois mortos no Alto São Manoel

A guerra urbana em Mossoró continua intensa, segundo a polícia, com grupos de facções buscando o comando de regiões parao tráfico de drogas.

Na madrugada deste sábado, 16, na região da Favela do Pirrichil, no Grande Alto São Manoel, dois jovens terminaram mortos depois de uma intensa troca de tiros.

O preso de Justiça (tornozeleira) Lucas Daniel de Lima Miranda,de 25 anos, ainda chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel.

A outra vítima, Francisco Fernandes de Macedo, de 30 anos, que é natural de Assu, foi encontrado morto dentro do mato nas imediações do Pirrichil.

O histórico narrado na policia é que Francisco Fernandes teria baleado Lucas Daniel e terminou assassinado logo em seguida exatamente por ter cometido este crime.

Esta semana, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Rio Grande do Norte esteve em Mossoró, mobilizando mais de 160 policiais contra o crime.

Ao todo, os policiais estavam com ordens judiciais para prender 29 suspeitos de latrocínios, assassinatos, tráfico de drogas e homicídios. Conseguiram prender 20 e apreender armas.

Após o trabalho da Policia, logo no horário da tarde, o técnico da OI, Aribanaldo Soares da Silva, de 49 anos, foi morto por assaltantes exatamente na região da operação policial.

Logo no dia seguinte acontecer mais crimes, desta vez de assassinatos. Os dois corpos foram levados para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicidios e Proteção a Pessoal de Mossoró possivelmente num trabalho conjunto com os agentes da DNARC.

O número de Condutas Violentas Letais e Intencionais em Mossoró se se aproxima de 80, neste ano de 2020. Só em maio já tombaram 16 vítimas.