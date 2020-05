Briga que começou na cadeia terminou em morte na ruas de Mossoró

Francisco Lucas (dir.) confessou ter matado Isac a tiros no final da tarde do dia 7 de maio passado, após persegui-lo pela Rua Juvenal Lamartine, perto do mercado do Vuco Vuco

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHM) de Mossoró prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (15), Francisco Lucas Tintino de Souza, 22 anos. A prisão aconteceu no bairro Santa Júlia, no município de Mossoró, pela suspeita da prática do crime de posse irregular de arma de fogo.

Francisco Lucas é suspeito de ser o autor do homicídio que vitimou Izack Miquisael da Silva Araújo. O crime aconteceu na cidade de Mossoró, no final da tarde do dia 07 de maio.

No momento da prisão, o suspeito foi encontrado com uma pistola 380 municiada, a qual possivelmente é a arma utilizada no crime. Passará por exames balísticos e será anexada como prova material no processo.

Contra ele, também existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Mossoró. Francisco Lucas confessou a prática do homicídio, mas alega ter agido para se defender. A inimizada entre os dois teria começado dentro do sistema prisional e, ao sair a rua, um terminou tirando a vida do outro.

Lucas foi conduzido até a delegacia, onde prestou depoimento, e depois encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181, ou pelo número da DHM Mossoró: (84) 98118-1478.