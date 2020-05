Dona de casa e filha são mortas a tiros no bairro Ouro Negro, em Mossoró

Dona de casa e a filha, em Mossoró, o segurança conhecido por Junior, em Caicó, e Tercio, em Carnaubais, foram assassinados a tiros neste domingo, 17. No caso do duplo homicídio em Mossoró, a Policia teria sido informado do nome do assassino

A Polícia Militar confirmou a ocorrência de um duplo homicídio no início da noite deste domingo, 17, no bairro Ouro Negro, em Mossoró. As vítimas é uma dona de casa e a filha. Também teve ocorrência desta natureza nas cidades de Carnaubais e Caicó.

Em Caicó, a vítima conhecida por Juninho estava bebendo com amigos perto de casa quando dois homens numa moto se aproximara e o mataram com dois tiros. A vítima é conhecido na cidade por fazer a segurança da Central do Cidadão e também trabalhar no Supermercado Queiroz.

Já em Carnaubais, a vítima Tércio Borges foi assassinado perto do Posto de Combustível Santa Isabel. Os assassinos usaram uma espingarda calibre 12. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Assu e a perícia deve ser feita pelo ITEP de Mossoró.

Já em Mossoró, por volta das 19h30, mãe e filha tiveram a casa invadida na Cícero Lourenço, perto do Colégio Municipal Isabel Fernandes, e foram executadas. O nome do assassino já teria sido informado a Policia.

As vítimas:

Maria Clécia Ferreira da Silva, de 49 anos

Jackeline Ferreira da silva, de 21 anos.

Jackeline foi morta dentro de casa. A mãe dela, Maria Clecia, tentou correr pelas calçadas da rua onde morava com a filha, mas foi alcançada pelo criminoso e também terminou assassinada.

O local foi isolado pela Policia Militar, para o trabalho de perícia do ITEP e da Policia Civil, bem como a remoção dos corpos para exames. Os primeiros levantamentos foram feitos pelo delegado Roberto Moura.

Os primeiros levantamentos apontam que Jackeline Ferreira teria sido morta por um sujeito chamado José, seu ex. Neste caso, se caracteriza crime de feminicídio. Já a mãe dela, Maria Clécia, será caracterizado como homicídio.

A Polícia pede informações para localizar e prender o criminoso. Quem tiver informações deve ligar 181 ou (84) 98118-1478