PM autua 27 pessoas por maus-tratos a animais e crime à saúde pública

27 pessoas foram levadas à delegacia por participarem de uma “rinha de galo” no município de Guamaré, localizado na região da Costa Branca potiguar.

O caso aconteceu neste domingo (17). A polícia militar foi até o local da rinha após receber uma denúncia anônima, informando que uma propriedade rural estava aglomerando pessoas e realizando a briga dos galo, considerada crimes de maus-tratos aos animais.

Segundo a denúncia, o local já vinha realizando as rinhas há muito domingos. A PM organizou uma operação e montou um cerco ao local, onde os participantes foram flagrados cometendo as duas irregularidades.

"Durante a abordagem alguns suspeitos tentaram se evadir (fugir) mas foram contidos", informou a PM.

Ainda segundo a corporação, o local possuía estrutura específica para prática do crime, com uma arena com banco para plateia, placar, cronômetro, tabela, bancas de aposta, equipamentos para bico e esporas, orientações de proibição de fotos e filmagem no ambiente, aves, remédios e material de uso veterinário para sutura, roupas, gaiolas e anotações de aposta.

As 27 pessoas foram conduzidas à delegacia e a polícia apreendeu 19 motos, três carros, 14 bolsas transportadoras de galos, 31 biqueiras de couro simples, 54 biqueiras de couro com borracha, 06 bicos de aço, 29 esporas, 11 pares de luvas de borracha específica para pernas de galos, dentre outros.

"Além de praticarem no local crime de maus tratos aos animais, todos também foram autuados por crime à saúde pública ao aglomerar pessoas, o que é proibido em razão da pandemia do Covid-19", informou a PM.