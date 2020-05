Na pandemia, museus podem ser visitados sem sair de casa; entenda

No dia 18 de maio comemora-se o Dia Internacional dos Museus. A data chama atenção para a importância desses espaços culturais para a humanidade, pois, nesses locais, é possível encontrar histórias de todo o mundo, com coleções raras e referências a memórias de um tempo que, muitos, de nós, não pudemos vivenciar.

Porém, apesar da rica herança patrimonial, conciliar a tradição de conservação da memória dos museus com a criatividade para atrair o público ainda é um desafio.

“Os museus possuem uma função social e educativa muito forte. Por meio de suas ações podem complementar conteúdos escolares, abordar temas de interesse da comunidade, utilizar a arte como terapia, fortalecer a identidade cultural dos povos, associar lazer ao conhecimento e favorecer o convívio do indivíduo com diversas manifestações artísticas, despertando o potencial criativo e a noção de que somos participantes do processo histórico”, afirma a museóloga Osvaldina Cezar de Mesquita.

Neste período de pandemia, em que o isolamento social é necessário para combater o contágio do coronavírus, os museus precisaram se reinventar. Por isso, diversas instituições espalhadas pelo mundo disponibilizaram o seu acervo para visitação virtual.

Para acessar virtualmente toda a riqueza dos museus, é preciso ter um computador ou smartphone com acesso à internet. Os links de acesso são disponibilizados por diferentes museus ao redor do mundo.

“Quando visitamos museus, temos a oportunidade de viver experiências sensoriais e cognitivas que estão diretamente associadas à nossa história, ao nosso passado. É possível observar objetos com mais de 300 anos que provavelmente só seriam vistos por fotos em livros ou na internet. A energia de estar perto de uma peça original amplia sua noção de tempo, de permanência histórica e cultural”, diz a museóloga ao defender a visitação nas instituições.

Confira, a seguir, como acessar virtualmente diversos museus:

Museu da Misericórdia da Bahia

O Museu da Misericórdia, que pertence a Santa Casa da Bahia, possui site e nele está disponível um tour virtual, onde é possível percorrer as salas de exposições sem sair de casa. Por meio de fotografias em 360 graus as pessoas iniciam o tour na entrada no museu, observando a imponência da construção e outros prédios vizinhos e podem ver o ícone que indica o início da visita.

É uma ferramenta de fácil manuseio, onde se pode ampliar focos de imagem para observação de detalhes e possuem indicadores com pequenos textos, que ajudam a contextualizar a visita.

Acesse o acervo do Museu da Misericórdia





Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS)

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) foi inaugurado na década de 1970 e conta com acervo de fotografias, filmes, vídeos e cartazes. No site do MIS é possível consultar o acervo online museológico e bibliográfico do museu.

Acesse o acervo do MIS





Museus do Vaticano

Visite os museus da Cidade do Vaticano e encontre informações sobre as obras de arte disponíveis. A plataforma é bastante intuitiva e também dá dicas sobre roteiros a museus e disponibiliza uma loja on-line para compra de souvenir.

Conheça o museu do Vaticano





Pinacoteca de Brera (Itália)

Localizada em Milão, na Itália, a Pinacoteca de Brera agrega em seus espaços uma das maiores coleções de artes do mundo. No site é possível conhecer as obras, visitar os seus espaços e explorar cada canto da Pinacoteca. O seu acervo inclui obras do grande mestre Giambattista Pittoni, Annibale Giura Odio Contro i Romani e Bacco e Arianna.

Visite a Pinacoteca de Brera





Museu do Louvre (França)

O Museu do Louvre, na França, é um dos museus mais conhecidos do mundo. Ele abriga a famosa pintura Monalisa, de Leonardo da Vinci. No tour virtual, você pode visitar as salas e galerias do museu, sem as famosas aglomerações em torno das obras.

Conheça o Museu do Louvre





Google Arts & Culture

O site Google Arts & Culture foi criado em parceria com diferentes museus do mundo e tem como objetivo proporcionar uma aventura interativa para os usuários. No site é possível visitar as maiores e mais importantes galerias do mundo. Nele, você pode acessar:

Pinacoteca de São Paulo

Yad Vashem – Museu do Holocausto (Israel)

Galeria Uffizi (Itália)