Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer completa 20 anos

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) completa nesta sexta-feira (22) 20 anos de serviços prestados a Mossoró e toda região.

A Liga Mossoroense foi fundada por meio de uma Associação Civil em 22 de maio do ano 2000, sendo uma entidade sem fins lucrativos e de caráter exclusivamente filantrópico.

A LMECC oferece assistência especializada em Oncologia SUS, através das suas Unidades Hospitalares. A Unidade I é o Hospital da Solidariedade.

Especializada em radioterapia, esta Unidade se destaca pelo atendimento multidisciplinar que conta com psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, odontólogo, fonoaudiólogo, entre outros profissionais da saúde.

Situado em uma localização estratégica em Mossoró, o Hospital da Solidariedade é ligado por rodovias que facilitam o acesso de municípios vizinhos, bem como outras cidades do Nordeste.

A Unidade II é o Hospital da Liga Mossoroense, que é especializado no tratamento de pacientes oncológicos, oferecendo os serviços de quimioterapia, pronto-socorro para as intercorrências do tratamento, unidade de terapia intensiva (UTI), realização de exames e cirurgias.

A Unidade ainda conta com um setor de pediatria que atende crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.





De acordo com o Administrador Wamberto Barbosa, além da referência no atendimento, a LMECC é um ponto chave no atendimento oncológico em Mossoró e cidades circunvizinhas ao aproximar os estudantes universitários dos cursos da área da saúde ao dia a dia dos ambulatórios, consultas e cirurgias.

“Os estudantes conseguem visualizar e ter contato de forma dinâmica e interdisciplinar com tudo que oferecemos aos pacientes, aprimorando o conhecimento e tornando o aprendizado ainda mais aprofundado”, frisa o administrador.

A Liga Mossoroense tem como missão o combate ao câncer, oferecendo uma assistência humanizada aliada à alta qualidade de seus profissionais e o uso da mais moderna tecnologia na área, tendo como objetivo prevenir, diagnosticar e tratar doenças oncológicas, adulto e infanto-juvenil, bem como as demais atividades correlatas.

Um desafio diário, onde a cura das pessoas é a maior recompensa para uma equipe que trabalha dia a dia com o objetivo de devolver a saúde do próximo.

“São 20 anos de Liga Mossoroense, 20 anos de trabalho extraordinário voltado para a população, onde nesse tempo inteiro nós conseguimos atender a milhares de pessoas, conseguimos devolver saúde a muitas dessas pessoas que nos procuraram nesse tempo todo e nos procuram diariamente. Tenho certeza que estamos apenas começando, pois outros desafios serão lançados e com a ajuda de todos vocês iremos vencer um a um”, destacou Paulo Henrique Monte, Presidente da LMECC.

Ainda de acordo com a direção, atualmente a LMECC atende cerca de 320 pacientes ambulatoriais por dia em suas Unidades Hospitalares.

A maioria dos casos atendidos é de Mossoró e região, principalmente dos 64 municípios que compreendem a 6ª Unidade Regional de Saúde (URSAP), sendo tratados desde crianças até idosos.

“São 20 anos de muitas realizações. A Liga Mossoroense chega aos seus 20 anos de uma maneira adulta, de uma maneira concreta e de uma maneira muito feliz, porque ela veio para ficar e veio para amenizar o sofrimento daqueles que no passado tinham que se deslocar da sua casa até cidades distantes. Hoje a Liga atende essa região de 64 municípios e quase um milhão e meio de habitantes, oferecendo um serviço de primeira linha”, comemora Dr. Cure Medeiros, Chanceler da LMECC.

Outros projetos também são desenvolvidos na Instituição, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC).

Além deles, o projeto Amigos da Liga, que é uma forma permanente de contribuição mensal, bem como o I Simpósio Multidisciplinar em oncologia, que teve sua primeira edição realizada em agosto de 2019. Mais informações sobre a Liga Mossoroense e seus projetos podem ser acessadas em ligamossoroense.org.

UMA HISTÓRIA DE SOLIDARIEDADE, AMOR E CURA

Fundada por um grupo de pessoas que tinham como premissas a solidariedade, o amor ao próximo e a vontade de ver as pessoas com o seu bem maior: a saúde, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer contou e ainda possui vários colaboradores, que participaram da sua fundação, corpo diretivo e até hoje contribuem para o crescimento da maior Instituição de tratamento do câncer via SUS de Mossoró e região.

“A fundação da Liga surgiu como uma questão de caridade, para não citar muitos nomes, digo o nome de duas pessoas que foram de suma importância para a criação da Liga Mossoroense, que são Bebete Falcão, minha irmã e Falcão Filho, meu tio. Eles participaram ativamente de um processo de uma criancinha que estava se tratando de câncer na época e se comoveram ao conhecer a situação. Assim, a gente criou antes da Liga a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), mas logo depois veio a Liga, que hoje é uma realidade na nossa cidade e região”, explicou Raimundo Falcão, um dos fundadores e ex-Presidente da LMECC.

Outro ex-Presidente que participa ativamente da Liga Mossoroense é o Senhor Neuzo Leite. O empresário relembra a criação da entidade e comemora o sucesso alcançado. “Um sonho idealizado por Dr. Cure (Chanceler), que enxergou a grande necessidade da criação, visto o alto número de pacientes que surgia no dia a dia”, relembra.

“Salvar vidas é a especialidade dos que fazem a Liga, cuidando da doença das pessoas e curando muita gente. Sentimo-nos felizes por termos em Mossoró o Hospital da Liga e o Hospital da Solidariedade. Parabéns para todos que fazem a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer”, finaliza Sr. Neuzo.

Uma das fundadoras e também ex-Presidente da Instituição é a Senhora Edy Moura. Ela contou que no início os problemas financeiros eram muitos, mas hoje ao ver a instituição estruturada e salvando vidas a satisfação é sem tamanho.

“É motivo de enorme felicidade ver algo que começamos lá atrás hoje ser uma realidade em nossa cidade, com hospitais bem estruturados e conseguindo restabelecer a saúde de tanta gente. Gostaria de dizer a todos os funcionários e diretoria que continuem com muito amor carinho ao próximo e pedir a população que ajude sempre que possível”, salientou a ex-Presidente.

Quem também tem seu nome gravado na história é a Senhora Izabel Barbosa. Ela participou da fundação da Associação de Apoio, tendo sido presidente entre os anos de 2018 a 2020. Para ela, o amor a esta causa é essencial para tamanha dedicação.

“Tenho muito orgulho de participar desde a fundação da Casa de Apoio. Faz 23 anos que venci o câncer e hoje agradeço a Deus e aos amigos, como Dr. Cure (Chanceler), por estar viva e poder continuar ajudando. A Liga é uma instituição única. É um prazer poder contribuir com essa instituição tão querida”, comentou.

Outro importante pilar da LMECC é a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mossoró e Região (RFCCMR), que é associada a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer (RFNCC).

A Rede Feminina (RFCCMR) conta com a participação de mais de 60 mulheres, que atuam diretamente em sintonia com a Instituição, contribuindo para a aquisição de equipamentos e materiais de manutenção do dia a dia.

Anualmente a Rede Feminina realiza o Chá Solidário, que movimenta toda a sociedade Mossoroense e toda a sua renda é revertida para melhorias nas Unidades Hospitalares da Liga.

“As voluntárias da Rede Feminina parabenizam a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer pelos seus 20 anos de serviços prestados ao município de Mossoró e cidades circunvizinhas, com sua equipe de profissionais especializados, excelentes equipamentos e um atendimento humanizado a todos os pacientes. É gratificante fazer parte dessa instituição”, ressaltou Margarida Costa, Presidente da Rede Feminina (RFCCMR).

20 anos de muitas lutas e conquistas, que tiveram a contribuição de muitas pessoas e toda sociedade. “Gostaríamos de agradecer a todos. Fica até difícil citar nomes, pois podemos esquecer alguém. Mas contamos com ajuda de uma gama de pessoas, como empresários, voluntariado, políticos, entidades representativa, imprensa etc. Mas foi uma luta que quando conclamamos todos disseram sim e isso nos deixa até emocionados”, conclui Dr. Cure Medeiros.