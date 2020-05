Casal de Grossos morre em confronto com a Polícia Militar de Tibau/RN

Policiais de Tibau haviam sido acionados para ajudar nas buscas a um casal que havia efetuados tiros em via pública em Grossos: Na praia das Emanoelas, a viatura se encontrou com o casal, que teria atirado no carro da policia. No revide, o casal terminou baleado e levado para o Hospital de Tibau. Já chegaram sem vida