Mortes por acidente em Carnaubais, execução em Assu e latrocínio em Baraúna

No início da noite desta quarta-feira, 27, a Polícia registrou ocorrências com morte por meio de violência na cidade de Carnaubais, Assu, na região do Vale do Açu, e Baraúna, na região de Mossoró-RN.

Na cidade de Carnaubais, o natalense Adriano Damasceno de Oliveira, de 27 anos, perdeu o equilíbrio da moto que pilotava, caiu e bateu a cabeça Morreu antes de receber socorro médico.

Na cidade de Assu, o cidadão conhecido por André Pinheiro Bezerra, o Remelinha, estava sentado em frente de casa quando dois homens teriam chegado rapidamente o executado a tiros.

Na cidade de Baraúna, o cidadão conhecido por Juscelio Gonçálves Mesquita, de 39 anos, estavam numa mesa de jogo com amigos, quando teria chegado dois homens armados, anunciado assalto, recolhido os pertences de todos.

Na saída, um assaltante se virou e atirou nas costas de Mesquitinha, que foi socorrido, mas morreu antes de receber cuidados médicos no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró-RN.

O Instituto Técnico-científico de Perícia foi acionado para resgatar o corpo do jovem natalense que sofreu o acidente em Carnaubais, assim como também o corpo de Remelinha, em Assu.

O corpo da Mesquitinha, de Baraúna, deve ser levado para exames no ITEP por uma funerária contratada pela família.

Os casos das cidades de Carnaubais e Assu será investigado pela Delegacia de Policia Civil de Assu. Já a Delegacia de Policia Civil de Baraúna, deve investigar a possibilidade de ter ocorrido assalto seguido de morte: latrocínio.