Nesta quinta-feira (28), o Governo do Rio Grande do Norte iniciou ações de sensibilização nas duas pontes de ligação à zona Norte de Natal com a finalidade de orientar sobre a necessidade do isolamento, uso de máscaras e medidas de higiene para evitar a disseminação do vírus.

No estado, os dados mostram que cada infectado contamina outras duas pessoas. "É muito preocupante, por isso precisamos aumentar o isolamento para reduzir a transmissão", considerou o Secretário de Saúde Cipriano Maia durante coletiva de imprensa.

O RN chegou a 255 óbitos confirmados pela Covid-19. De ontem para hoje houve acréscimo de 13 óbitos, mas estão incluídos óbitos ocorridos no período de 16 a 27 deste mês, que estavam em investigação.

Os dados epidemiológicos sobre suspeitos e confirmados não puderam ser apresentados na coletiva realizada nesta quinta-feira, pela Sesap, devido a problemas na base de dados junto ao Ministério da Saúde, que devem ser superados até o final do dia.

Quanto ao número de leitos ocupados nesta quinta-feira nas redes hospitalares pública e privada é de 517 no total. Em leitos críticos estão 267 pacientes. Em leitos clínicos, 250.

A taxa de ocupação de leitos é de 100% na Região de Mossoró. Em Natal e Grande Natal, dos 101 leitos disponíveis a ocupação é muito próxima aos 100%.

Em Pau dos Ferros, 62,5%. No Seridó, onde o Governo abriu mais cinco leitos, aumentando a oferta de 17 para 22, nove leitos estão ocupados no Hospital Regional de Caicó.

A fila da regulação com pessoas aguardando internamento em leitos exclusivos Covid tem 89 pessoas em espera. Destes, 9 têm prioridade 1, 26 prioridade 2, e 54 prioridade 3.