Comparsa do “Caçador” acusado de homicídio em Campo Grande é preso

A polícia civil de Caraúbas prendeu o foragido da justiça Antônio Carlos Fernandes Alencar, conhecido por Gugu Ladrão.

Ele é suspeito de ter matado, juntamente com Blendson Barbosa Alves, conhecido por Caçador, Érico Luan César de Paula, de 29 anos, no dia 2 de maio, no bairro Alto da Capela, em Campo Grande.

A prisão de Gugu Ladrão aconteceu nesta quinta-feira (28), também em campo grande. O comparsa dele, O Caçador, já havia sido preso no dia 11 deste mês, em Poço Redondo, zona rural do município.

Veja mais:

Caçador acusado de homicídio é preso na cidade de Campo Grande





Ao ser preso, o Caçador confessou o crime. A morte de Érico Luan pode está relacionada ao tráfico de drogas. Para o delegado Verilton Carlos, que efetuou a prisão de Gugu Ladrão, o caso está encerrado.

Os dois suspeitos do crime já estão na Cadeia Pública de Mossoró, aguardando início da instrução processual na Justiça e depois a sociedade de Campo Grande vai se reunir para definir o tipo de punição que vai aplicar.