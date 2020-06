O assaltante Deusdedit Gomes da Silva Neto, o Netinho Bigode, de 33 anos, residente na região do Abolição IV, morreu num confronto com a polícia na madrugada deste domingo, dia 31 de maio de 2020, na região do Santa Delmira, em Mossoró-RN.

O CIOSP estava recebendo reclamações de ocorrências de assaltos a residências na região dos abolições e acionou as guarnições para iniciar as buscas aos suspeitos, que terminaram sendo localizados quando assaltavam uma residência no Santa Delmira.

Os bandidos, que estavam armados, pegaram reféns e passaram a fazer ameaças. Teriam saído da casa com reféns. Depois que liberaram as vítimas, os policiais cercaram os bandidos perto do campo da estrada da raiz. Houve troca de tiros.

Dois suspeitos teriam conseguido fugir possivelmente baleados. Netinho Bigode restou baleado e levado pelos policiais para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Netinho morreu antes de receber cuidados médicos. O criminoso havia sido solto da prisão no dia 14 de abril.

Com Netinho Bigode, os policiais apreenderam arma de fogo com munições deflagradas, os pertences tomados de assalto das vítimas, um carro com queixa de roubo, entre outros objetos. O comando da PM elogiou o trabalho dos policiais que saíram em socorro às vítimas dos arrastões aterrorizantes na região dos abolições.