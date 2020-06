Cruzamento da Delfim Moreira com Alberto Maranhão está interditado

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) interditou o cruzamento das avenidas Delfim Moreira com Alberto Maranhão, no bairro Bom Jardim, em Mossoró, para passagem de veículos.

Só é permitido o tráfego na Alberto Maranhão, sentido Centro/Barrocas com a possibilidade de curva a direita para entrar na Delfim Moreira.

“É importante que os motoristas evitem o trecho. Existem várias outras ruas alternativas, que podem ser utilizadas como opção, para evitar o cruzamento em obras”, disse a Caern.

Segundo informou a Companhia, está sendo executado reparo de tubulação de esgoto de grande diâmetro no local e existe movimentação de veículos e máquinas de maior porte no trecho.

No sábado (30), a Caern contou com o auxílio dos agentes de trânsito, que também constataram diversas infrações e aplicaram multa nos que insistiam no desrespeito a interdição.

Ainda de acordo com a Caern, a via deve permanecer fechada até a quinta-feira (4). O cronograma pode, também, ser estendido caso as chuvas continuem ocorrendo. Nesta segunda-feira (1º), os agentes de trânsito vão dar apoio durante a execução do serviço.

OBRA

A Caern identificou obstrução e dano na tubulação que fica exatamente no cruzamento da via. Nessa área, passa o coletor tronco de esgoto que recebeu grande quantidade de areia, durante o inverno deste ano.

“Ligações irregulares feitas para a rede de esgoto levam muita areia para a tubulação. A areia impede a passagem de efluentes de esgoto, sobrecarrega o sistema, provoca rompimento de tubulação e transbordamento de água servida em algumas ruas”, explica.