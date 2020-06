Mossoroense é preso por suspeita de assaltar correios na Paraíba

Na sexta-feira (29) a Polícia Federal deflagrou a Operação Carrossel e cumpriu prisões e mandados de busca e apreensão nas cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba.

A operação tem como objetivo desarticular grupo criminoso responsável por assaltos às agências dos Correios do Estado da Paraíba.

Aproximadamente 15 policiais federais participaram do cumprimento dos mandados judiciais nas duas cidades.

A ação policial contou, também, com o apoio da Força Tarefa da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Mossoró/RN.

As investigações identificaram uma quadrilha especializada em roubo a agências dos Correios, responsável por mais de uma dezena de crimes contra aquela empresa pública no Estado da Paraíba, no período de 2019 e 2020.

Num primeiro momento, foram identificados quatro integrantes da organização, todos do Estado do Rio Grande do Norte.

Um dos indivíduos foi preso na sexta-feira (29), na cidade de Mossoró/RN, e é acusado de participar de diversos roubos a agências dos Correios na Paraíba, entre eles os praticados nas cidades de Soledade, em 29 de outubro de 2019, e em Taperoá, no dia 10 de janeiro de 2020 e no dia 31 do mesmo mês.