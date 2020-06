Obra na Alberto Maranhão com Delfim Moreira segue até a segunda, 8. O trabalho tinha previsão de ser concluído nesta quinta-feira (4), mas segundo a Caern, as chuvas dos últimos dias dificultaram o serviço, em função do acúmulo de água no interior da vala. O trânsito segue interditado no local e só deve ser liberado após a conclusão do reparo.

O cruzamento da Avenida Alberto Maranhão com Delfim Moreira, próximo à Drogaria Aquarama, no Bom Jardim, em Mossoró, continua fechado para o trânsito de veículos. A interdição vai continuar até a segunda-feira (8).

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está realizado um reparo no coletor tronco (tubulação de grande diâmetro) de esgoto no local e orienta que os motoristas evitem o trecho, utilizando vias alternativas.

O trabalho tinha previsão para ser concluído nesta quinta-feira (4), mas segundo a Caern, as chuvas dos últimos dias dificultaram o serviço, em função do acúmulo de água no interior da vala.

“A equipe tem encontrado dificuldades para desenvolver o trabalho de forma mais rápida, em função da restrição de espaço ao redor da escavação, profundidade da vala, que chega a quatro metros, e o aparecimento constante de efluentes.

Ainda segundo a Companhia, a equipes têm trabalhado à noite e durante o final de semana para agilizar o serviço e diz que “só faz interrupção quando é necessário fazer o conserto de equipamento e para o descanso previsto na legislação trabalhista”.