ForodeMoscow 106 - QUAL O PACTO DO GOVERNO COM OS PREFEITOS PARA CONTER A COVID?

QUAL O PACTO DO GOVERNO COM OS PREFEITOS PARA CONTER A COVID?; O PACTO PELA VIDA DO GOVERNO SURTIRÁ EFEITO

Foro de Moscow destaca nesta edição as reações do Governo do Estado para conter o avanço do coronavírus no Rio Grande do Norte. O Estado ultrapassa os nove mil casos, mil somente em Mossoró. O secretário Fernando Mineiro coordena um plano com os prefeitos e explica os detalhes em entrevista.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - PF realiza operação para investigar esquema de pornografia infantil em Natal, Mossoró e Extremoz

2- Operação Pacto pela Vida quer garantir isolamento social; RN passa dos 9 mil casos confirmados

3- Justiça nega, pela terceira vez, pedido para lockdown no RN

4- Mais dois sindicalistas se afastam dos cargos para se candidatar

5- Weintraub deve pedir demissão do Ministério da Educação

6- Governo teme que atos de rua cresçam e se tornem pró-impeachment

