SUS mantém habilitação dos 20 leitos Covid-19 no HCSL em Mossoró

Nesta quinta-feira (4) o Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, revogou uma portaria de 18 de maio, por meio da qual habilitava 251 leitos de UTI para tratamentos de pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Norte. Na mesma edição do DOU, Pazuello publicou uma portaria habilitando 56 novos leitos, 195 a menos que a portaria anterior. No novo documento, fica mantido o credenciamento dos 20 leitos covid-19 já instalados no Hospital de Campanha de São Luiz, bem como os 13 dos HRTM, ambos em Mossoró.