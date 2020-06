Ciclista é baleado e cai morto em cima de entulhos no bairro Bom Jardim

No final da manhã desta sexta-feira (5) a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio em Mossoró.

De acordo com informações da PM, Alamersom de Oliveira Monteiro, conhecido por "Melon", de 29 anos, estaria trafegando em uma bicicleta quando foi surpreendido e baleado, na rua Nilo Peçanha, no bairro Bom Jardim.

Após sofrer o atentado, o homem caiu morto em cima de uma pilha de entulho que havia na rua. Ainda segundo a PM, a única informação que se tem que é o homem era usuário de drogas.

A perícia perícia preliminar, realizada pelo peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) ainda no local, constatou que "Melon" foi morto com por dois disparos, visto foram encontradas no corpo duas perfurações, sendo um nas costas e outra na cabeça.

A Polícia Civil esteve no local colhendo informações que possam levar aos criminosos, mas até o momento não há suspeitos. O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, para os procedimento de necropsia e depois liberação para sepultamento.