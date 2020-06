RN tem 556 pessoas internadas com Covid-19 e isolamento continua em 40%

Nesta sexta-feira (5) de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Sesap, o Rio Grande do Norte tem 556 pessoas internadas em UTIs, semi-UTI's e leitos clínicos de hospitais das redes pública e privada para tratamento da Covid-19.

A taxa de ocupação de leitos é de 100% na região Oeste, em Pau dos Ferros, Natal e Grande Natal, e de 63,6% no Seridó. Se as taxas se mativerem assim, a saúde do estado pode entrar em colapso a qualquer momento.

A fila de regulação tinha na manhã de hoje 44 pessoas com prioridade 1 e 2 para internação em leitos críticos exclusivos Covid-19.

Em todo o estado, se trabalha para a abertura de novos leitos. Parnamirim abriu um Hospital de Campanha com leitos para estabilização, mas não para casos críticos. Em Santa Cruz, o Hospital Municipal, em parceria com Estado, dispõe de leitos Covid-19.

Em Guamaré novos leitos estão em implantação. No Hospital Rafael Fernandes, em Mossoró, as vagas são de retaguarda para os Hospitais Tarcísio Maia e São Luiz.

O Governo ainda trabalha para criar mais 15 leitos no São Luiz e abrir outros nos hospitais regionais de Assú e Santo Antônio. Em Pau dos Ferros, dois novos leitos completos foram instalados.

Enquanto isso, a taxa de isolamento social se mantém em baixa no estado, registrando 39,4% nesta quinta-feira (4). O ideal seria que o isolamento da população se mantivesse em, pelo menos, 60%.

NÚMEROS DA COVID-19

Nesta sexta-feira, ainda de acordo com o boletim da Sesap, o estado contabiliza 9.440 casos confirmados da Covid-19, 387 (dois nas últimas 24 horas).

Os dados ainda mostram 16.057 casos descartados, 19.336 suspeitos, 1824 recuperados e 67 óbitos em investigação.

Na cidade de Mossoró, são 1279 casos confirmados, 68 óbitos, 1128 casos suspeitos, 179 pacientes recuperados e ainda há 8 óbritos em investigação.