Jovem tenta se posicionar para tirar foto e cai num penhasco em Portalegre

A jovem representante comercial Rejane Queiroz, de Pau dos Ferros, perdeu o equilíbrio ao se posicionar para fazer um registro fotográfico e morreu ao cair no penhasco da cachoeira do Talhado, na zona rural do município de Portalegre, no Oeste do Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 5. A Polícia Militar foi acionada ao local junto com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para resgatar o corpo. O Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) também foi acionado ao local.

O local deve ser periciado e o corpo levado para exames na sede do ITEP, em Pau dos Ferros. O caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pelo delegado de Portalegre.