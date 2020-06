Atingido por explosão de pneu passa 40 horas esperando UTI e morre

O borracheiro Rodolfo Sousa dos Santos, de 24 anos, morreu depois de passar 40 horas aguardando um leito de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró-RN.

Rodolfo estava trabalhando na borracharia do posto de combustível que fica em frente ao viaduto de acesso ao Santa Delmira, em Mossoró, quando um pneu de carreta explodiu.

Este acidente aconteceu na manhã de sexta-feira, dia 6. A vítima foi socorrida pelo SAMU para o HRTM, aonde os médicos confirmaram as suspeitas de traumatismo craniano.

De imediato foi pedido a internação em UTI. Entretanto, o HRTM estava com todos seus leitos ocupados. A família foi informada e entrou em desespero, pedindo ajuda nas redes sociais.

Ao procurar o Hospital Wilson Rosado, a mãe de Rodolfo Fernandes e as irmãs foram informadas de que só internavam lá pagando R$ 10 mil antecipados.

Chegaram a conseguir os recursos com amigos de Carnaubais, de onde a vítima mora com a família, porém só tinha como sair do HRTM com avaliação de um neurologista.

Apesar dos esforços, passados 40 horas, Rodolfo não resistiu e morreu. O corpo passou por exames na sede do ITEP, em Mossoró e depois foi levado para Carnaubais.

A vítima deixa mulher e 2 filhos menores.