Dois homens são mortos com tiros de 12 no sítio Boa Vista, em João Dias

A Polícia Militar registrou mais um duplo homicídio no município de João Dias, localizado no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu nesta segunda-feira (8), no sítio Boa Vista. Os corpos das vítimas, dois homens ainda não identificados, foram encontrados caídos próximo à uma motocicleta, em uma estrada de terra, na comunidade rural.

No local, também próximo aos corpos, a polícia encontrou cartuchos deflagrados de munição calibre 12, possivelmente as utilizadas para matar as vítimas.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Pau dos Ferros foi acionado ao local.

O MOSSORÓ HOJE apura os fatos.