Atualização do cronograma de entrega do kit merenda da rede estadual de ensino

MATÉRIA EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO

A pedidos, seguimos atualizando as informações sobre o local e as datas em que os familiares de estudantes da rede pública estadual devem receber os kits alimentação que estão sendo fornecidos pelo Governo do Estado durante o período de pandemia.



Como já informado anteriormente, cada escola está responsável pela organização da distribuição para seu alunos, montando o seu próprio cronograma de entrega.

Os pais e responsáveis devem procurar o contato direto com a escola para se informar sobre as datas. Entretanto, tentamos aqui reforçar essa comunicação, postando os cronogramas conforme nos são enviados pelas escolas.

A equipe do MOSSORÓ HOJE teve acesso aos cronogramas de algumas escolas que realizaram a entrega na semana passada e segue solicitando que os gestores continuem nos enviando seus respectivos cronogramas para que possamos reforçar essa comunicação entre as escolas e as famílias.

Estamos, ainda, aguardando uma resposta das escolas que já realizaram a distribuição dos kits para saber se haverá uma data posterior de entrega, para as família que não tiveram acesso às datas e perderam as entregas possam receber seus kits.

VEJA AQUI AS ESCOLAS QUE JÁ REALIZARAM A DISTRIBUIÇÃO.





CRONOGRAMAS DE ENTREGA DOS KITS MERENDA ESCOLA

JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS - PLANALTO 13 DE MAIO





MOREIRA DIAS - DOZE ANOS





CEJA PROFESSOR ALFREDO SIMONETTI - ALTO DE SÃO MANOEL