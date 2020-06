Dupla é presa transportando 72 kg de maconha na BR 304 em Macaíba

No final da noite desta segunda-feira (8) dois homens foram presos com 72 kg de maconha. As prisões aconteceram no km 280 da BR 304, em Macaíba. A droga estava sendo transportada em um caminhão de transporte de animais, conhecido como boiadeiro.

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização na rodovia quando deram ordem de parada ao condutor do caminhão. Próximo ao caminhão, seguia uma caminhonete Toro que também foi abordada.

O caminhão era conduzido por um homem de 40 anos e a caminhonete por um jovem de 26 anos, ambos residentes na cidade de Quixeramobim/CE.

Durante a fiscalização, os dois motoristas demonstraram nervosismo e disseram que estavam vindo de Fortaleza/CE, com destino a cidade de João Pessoa/PB, onde iriam buscar um cavalo pertencente ao patrão.

No decorrer da abordagem, a equipe constatou que os dois veículos andavam juntos e que a caminhonete, exercia a função de “batedor” do caminhão.

Em uma busca minuciosa aos veículos, os policiais encontraram, em um compartimento falso, entre a cabine e a carroceria do caminhão, vários sacos brancos contendo tabletes de maconha prensada. Após a contagem, foram contabilizados 69 pacotes, totalizando 72,77 kg da droga.

Diante do flagrante, os homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Natal, onde foram autuados pelo crime de tráfico interestadual de drogas.