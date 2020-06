Seap confirma ocorrência da Covid-19 em 24 servidores e 23 apenados

A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap) divulgou nesta terça-feira (9) o boletim com o número de casos de Covid-19 no sistema prisional do Estado.

De acordo com a Seap, existem 24 servidores com o novo coronavírus e outros 58 afastados por suspeita de infecção. Entre a população carcerária são 23 casos confirmados e 21 suspeitos.

Ainda segundo a secretaria, todos os infectados apresentam sintomas de natureza leve, sem maiores complicações de saúde.

No dia 19 de maio, durante coletiva de imprensa, o secretário da Seap, Pedro Florêncio, já havia confirmado o primeiro caso de Covid-19 entre apenados. Na época, 74 policiais penais estavam afastados, sendo 14 que já haviam testado positivo para a doença e os demais por fazerem parte do grupo de risco.

De lá para cá o número só vem aumentando. A Seap, inclusive chegou a solicitar a nomeação em caráter de urgência de 26 candidatos remanescentes do último curso de formação, para suprir a demanda de agentes afastados pela doença.

Veja mais:

Seap solicita nomeação de 26 policiais penais do último curso de formação