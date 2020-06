PRF prende dupla vendendo ivermectina para tratar a Covid-19 em Natal

A Polícia Rodoviária Federal deteve, em frente a um shopping, no perímetro urbano da BR 101, em Natal, dois homens e apreendeu 50 caixas do medicamento ivermectina.

Após receber a denúncia de que pessoas estavam vendendo o medicamento, próximo a um shopping, uma equipe se deslocou até o local e constatou a irregularidade.

Quando os policiais chegaram, encontraram um Honda Fit estacionado às margens da BR, com dois homens no seu interior. No colo do passageiro, um homem de 37 anos, foi encontrada uma caixa grande, contendo 50 caixas de ivermectina 6 mg, com 4 comprimidos.

Aos policiais, o homem informou que teria comprado o medicamento na cidade de João Pessoa/PB e estava revendendo em Natal. Ele estava cobrando um valor que variava entre R$ 50,00 e R$ 100, por caixa.

O medicamento é prescrito para combater verminoses, porém vem sendo muito procurada pela população para minimizar os efeitos da Covid-19, após uma interpretação errada de um estudo produzido na Austrália.

A pessoa que ligou denunciando, disse que recebeu uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp, oferecendo a medicação.

Diante dos fatos, os homens foram detidos e encaminhados com o remédio para a delegacia de plantão da zona Sul, em Natal.

O responsável pelo medicamento foi submetido a Termo Circunstanciado de Ocorrência- TCO, pelo crime previsto no artigo 132 do código penal: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

O crime prevê pena de detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.