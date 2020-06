PM fecha bar e leva populares a delegacia por descumprimento de decreto

Nesta quinta-feira (11) a polícia militar fechou um bar e levou o dono do estabelecimento, além de outra pessoas que estava no local, para autuação na Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Mossoró.

Os policiais estiveram no local, na rua Paulo de Albuquerque, bairro Boa Vista, após uma denúncia de que lá sempre ocorreriam diversões com bebidas, jogos de baralho e sinuca, descumprindo o decreto estadual e municipal de isolamento para combate à Covid-19.

Ainda de acordo com a denúncia, a movimentação no bar já estava acontecendo desde a noite desta quarta-feira (10), com muitos homens no seu interior e portas fechadas.

A polícia militar, bombeiros e fiscais da vigilância sanitária de Mossoró, já visitaram diversos estabelecimentos nesta quinta-feira (10), a fim de coibir as aglomerações e de fiscalizar o cumprimento dos decretos.

Ainda nesta manhã eles estiveram no mercado do vuco-vuco, orientando os comerciantes que insitiram em abrir suas lojas a fecharem os estabelecimento e só reabrirem na segunda-feria (15).

O trabalho é um esforço conjunto do Governo do Estado e da Prefeitura de Mossoró para reduzir as internações nos hospitais de vítimas da Covid-19.