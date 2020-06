As dez línguas com maior número de falantes nativos

Conheça abaixo as dez línguas mais faladas no mundo, de acordo com o site especializado Ethnologue. A lista leva em conta o número de falantes nativos, ou seja, aqueles que têm o idioma como primeira língua.

Estima-se que existem cerca de 7.000 línguas falados em todo o planeta, desde os amplamente conhecidos, como inglês, francês e espanhol, até alguns dialetos regionais bastante desconhecidos para a imensa maioria das pessoas.

Conheça abaixo as dez línguas mais faladas no mundo, de acordo com o site especializado Ethnologue. A lista leva em conta o número de falantes nativos, ou seja, aqueles que têm o idioma como primeira língua.

1º lugar – Mandarim (1,3 bilhões de falantes nativos)

O mandarim é a variação linguística predominante das chamadas línguas chinesas (que também incluem outros dialetos como o cantonês e xangainês) e é considerado o idioma oficial do país mais populoso do planeta. Afinal, é falado por aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo. Além de ser o idioma predominante da China Continental e Taiwan, o mandarim também é falado em Singapura, Hong Kong e Macau. Por conta da crescente importância da China no cenário político-econômico global, o mandarim também é falado por milhões de não-nativos em todos os continentes.

2º lugar – Espanhol (427 milhões de falantes nativos)

O espanhol é o idioma mais difundido entre as línguas românicas (grupo que também inclui o português, francês e italiano). A alta incidência do espanhol como primeira língua se deve à colonização da América a partir do final do século XV. Hoje, o idioma é a língua oficial de 22 países, dos quais os mais populosos são México, Espanha, Colômbia, Argentina, Peru e Venezuela. Embora o castelhano seja sua vertente mais difundida, a língua espanhola conta com diversos dialetos, como o andaluz, canário e extremenho. Também há adaptações realizadas nos países latino-americanos.

3º lugar – Inglês (339 milhões de falantes nativos)

O inglês é o idioma predominante entre as línguas germânicas, que também incluem o alemão e o escandinavo. É considerada língua oficial das Nações Unidas e de 53 países, embora não seja o idioma mais falado na maioria deles. Se considerarmos os falantes não-nativos, o inglês subiria para o primeiro lugar, já que é considerada uma língua “universal”. É o idioma mais procurado para aprendizado em escolas de idioma e plataformas online pelo mundo. Assim como outras línguas, o inglês possui suas variações, havendo uma distinção entre o inglês britânico e o inglês americano.

4º lugar – Português (267 milhões de falantes nativos)





A nossa língua portuguesa aparece na quarta colocação, e isso se deve ao tamanho do Brasil, que responde por mais de 75% dos falantes da língua. Porém, engana-se quem pensa que o português é falado apenas aqui e em Portugal: é o idioma oficial de outros sete países (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor Leste, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe), além de Macau. Evidentemente, cada uma dessas nações adaptou a língua, o que faz do português um idioma com diversas variantes.

5º lugar – Hindi (260 milhões da falantes nativos)





A Índia conta atualmente com mais de 20 línguas oficiais reconhecidas pelo governo federal, mas apenas duas delas são consideradas o idioma administrativo: hindi e inglês. Considerando apenas os idiomas nativos dos habitantes, o hindi é o dialeto mais falado do país. Somando-se também os não-nativos, é falado por 70% dos habitantes do país, sobretudo no norte e centro-oeste da nação que é a segunda maior do mundo em termos de população. Também é considerada língua oficial de Fiji, por conta da enorme presença da comunidade indiana que chegou à ilha trazida pelos ingleses durante a colonização.

6º lugar – Árabe (202 milhões de falantes nativos)





Pertencente à família linguística semítica, o árabe é também a terceira língua mais falada do mundo quando somados os nativos e não-nativos. É considerado um dos idiomas oficiais de 26 nações, a grande maioria delas no Oriente Médio e na África Setentrional. Além disso, é o dialeto predominante de órgãos internacionais como a Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI). Embora seja enquadrado como uma única língua, o árabe pode ser dividido em alguns grupos, com destaque para o magrebino, egípcio, iraquiano e iemenita.

7º lugar – Bengalês (189 milhões de falantes nativos)

O bengalês é uma das mais de vinte línguas faladas na Índia, sendo predominante na região da Bengala Ocidental e Assam. Também é o idioma oficial do país vizinho Bangladesh, antiga Bengala Oriental. O bengalês conta com um alfabeto próprio, o bengali, e também é dividido em alguns dialetos como o sadhu bhaasha e tcholti bhaashaa.

8º lugar – Russo (171 milhões de falantes nativos)

O russo é o dialeto predominante entre as línguas de origem eslava, sendo considerado o idioma oficial da Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Moldávia. Por ter sido a língua administrativa da extinta União Soviética, também é amplamente falado em todos os países da região. Por conta das diferenças étnicas e culturais, o russo acabou gerando diversos dialetos é pode ser dividido em três macro grupos: setentrional, central e o meridional.

9º lugar – Japonês (128 milhões de falantes nativos)





É o idioma predominante da família das línguas japônicas, que também inclui o ryukyuano. Cada região do Japão adaptou o idioma aos seus costumes, o que faz do japonês uma língua de diversos dialetos. Por conta da imigração japonesa, também está presente em países como Brasil, Peru, Austrália e Estados Unidos. Além disso, o japonês é amplamente ensinado no mundo por conta da propagação da cultura nipônica no Ocidente.

10º lugar – Landhi (117 milhões da falantes nativos)

Fechando a lista aparece outra língua de origem indo-ariana, tal qual o hindi e o bengalês. O Landhi é uma língua amplamente falada na província de Punjab, no Paquistão, embora não seja enquadrado como um idioma oficial pelos órgãos internacionais. Consiste em algumas línguas emergentes como Saraiki, Hindko e Pothohari.