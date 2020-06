Cozinheira ameaçada é executada no apartamento de uma amiga em Mossoró

Casa de Paula Monique havia tido o portão metralhado e desde então ela estava se sentindo ameaçada. Teria pedido refúgio a uma amiga no bairro Ouro Negro, enquanto arrumava as coisas para ir embora de Mossoró, porém foi localizada e morta na madrugada deste domingo, 14

A cozinheira Paula Monique Carvalho Paiva, de 34 anos, foi executada por dois homens dentro de um apartamento, onde estava escondida, na região do Bairro Ouro Negro, em Mossoró-RN.

A chefe de cozinha estava se sentindo ameaçada. A casa dela, inclusive, havia tido o portão metralhado. Desde então ela estava se preparando para ir embora de Mossoró-RN.

Com medo de morrer, Paula Monique teria pedido dormida para uma amiga que mora no apartamento por trás da Cantina Azul, na região do bairro Ouro Negro.

Durante a madrugada deste domingo, dois homens quebraram a tranca de entrada do condomínio e da porta do apartamento e executaram Paula Monique.

A Polícia Militar foi acionada ao local, mas não conseguiu localizar os criminosos. Isolou para o trabalho de perícia da Polícia Civil e de remoção do corpo pelo ITEP.

O delegado Paulo Pereira, que fez os primeiros levantamentos, contou ao site O Câmara, que vai enviar o relatório a Divisão de Homicídios de Mossoró.

Uma das possíveis linhas de investigação é que o caso Paula Monique seja uma reação dos traficantes ao trabalho da Polícia no combate ao tráfico de drogas em Mossoró-RN.