Taxa de ocupação de leitos covid-19 no RN é de 92%; Mossoró tem 100% de ocupação. Ampliação de leitos e contratação de profissionais para atuar na linha de frente no combate a doença não serão suficientes se a população não se conscientizar e o isolamento chegar a 60% no estado, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Os dados mostram que a situação ainda é muito preocupante e é preciso a colaboração da população em se manter em isolamento".

A palavra acima são da coordenadora das redes de atenção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Samara Dantas, sobre a situação do RN nesta segunda-feira (15).

Hoje a taxa de ocupação dos leitos disponíveis para covid-19 é de 92%. 728 pessoas estão internadas em leitos críticos e clínicos em Hospitais públicos e privados do estado.

Nas regiões Oeste (representada por Mossoró), Alto Oeste e Metropolitana de Natal 100% dos leitos estão ocupados. Na região Seridó o índice é de 63%.

Já a fila de regulação tem 9 pacientes com prioridade 1, 56 com prioridade 2, 53 pessoas com prioridade 3 e 6 pacientes com prioridade 4.

Enquanto isso, o estado registrou uma taxa de isolamento média nos feriados de quinta e sexta-feira e neste final de semana de apenas 48%.

O mínimo necessário para conter a disseminação do vírus é de 60%, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ainda nos próximos dias o governo deverá implantar mais 55 leitos para assistência Covid em todo o Estado, média que não será suficiente caso o isolamento não seja aumentado no RN.

Os novos leitos vão se somar aos 345 já abertos por iniciativa da administração estadual, alguns em parceria com os municípios, que vai alcançar o total de 400 novos leitos críticos e clínicos na rede pública de saúde.

Neste domingo o Governo também contratou mais 813 profissionais de saúde para atuar na linha de frente do combate à Covid-19. Veja AQUI.