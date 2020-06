Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 13 anos é preso em Natal

Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (15) pela suspeita de ter estuprado a enteada, uma adolescente de 13 anos.

O mandado de prisão preventiva do suspeito foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente (DCA) de Natal. O homem foi preso no bairro das Quintas, localizado na Zona Oeste da capital.

De acordo com a investigação, a vítima teria engravidado em decorrência dos atos sexuais praticados pelo suspeito. Após a realização do teste de DNA, foi constatado que o homem é de fato o pai da criança.

Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.