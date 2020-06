ForodeMoscow 116 - PRISÃO DE QUEIROZ: O GOVERNO BOLSONARO ESTÁ DESMORONANDO?

PRISÃO DE FABRÍCIO QUEIROZ: O GOVERNO BOLSONARO ESTÁ DESMORONANDO?

O Foro de Moscow destaca nesta quintta-feira destaca a prisão de Fabrício Queiroz, que pode ser peça-chave na sequência da novela que atinge o governo Bolsonaro. O que ele tem a esconder? Veja também entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Óleos Vegetais e de Alimentos de Mossoró, Raimundo Pereira, que fala sobre as demissões em massa na Usibrás.

1 - Usibras demitiu mais de 200 funcionários somente hoje

2- Deputados que “melaram” investigação sobre a Arena das Dunas fazem CPI improvisada para apurar compra dos respiradores

3- Fabrício Queiroz é preso em SP na casa de advogado de Bolsonaro e de seu filho Flávio

4- 'Encaro com tranquilidade os acontecimentos', diz Flávio Bolsonaro sobre prisão de ex-assessor Fabrício Queiroz

5- Sistema de saúde de Natal colapsou, admite governo

6- PF apura o caminho de R$ 51.800 do General Girão para atos antidemocráticos

7- Bolsonaro empossa Fábio Faria

