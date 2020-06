Ibope realiza nova fase da pesquisa sobre propagação da Covid-19 em Mossoró

Pesquisadores do Ibope Inteligência vão realizar a terceira etapa de uma pesquisa sorológica sobre o novo coronavírus, entre os dias 21 e 23 de junho, em três cidades do Rio Grande do Norte.

Eles vão visitar residências em Natal, Caicó e Mossoró e fazer testes rápidos para Covid-19 em alguns moradores.

O estudo, denominado “Evolução da Prevalência de Infecção por COVID-19”, acontece em todo o Brasil e é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Mossoró já havia recebidos os pesquisadore no mês de maio. Na época os teste foram realizados em 17 bairros da cidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, que é quem financia os trabalhos, a intenção dessa coleta de dados é conhecer o nível de propagação e o comportamento da Covid-19 no Brasil e auxiliar na criação de políticas públicas.

Em cada residência visitada é escolhido, também por sorteio, um morador para responder algumas informações pessoais (idade, sexo, escolaridade do respondente, escolaridade da pessoa com maior grau de instrução no domicílio, cor da pele autorreferida); se teve algum sintoma da covid-19 nos últimos dias (tosse, febre, cansaço, dores no corpo, dificuldade para respirar, alterações no paladar e olfato).

Esse morador também será submetido ao teste rápido do coronavírus com uma gota de sangue, tendo o resultado entre 15 a 20 minutos. O teste vai dizer se ele está ou se já foi infectado pelo novo vírus.

Os pesquisadores estarão devidamente identificados e paramentados para garantir a segurança de todos os envolvidos.

O Ministério diz que os dados coletados servirão de base para estimar o percentual de brasileiros infectados, avaliar os sintomas mais comumente relatados, estimar recursos hospitalares necessários ao enfrentamento da pandemia e permitir o desenho de estratégias para abrandar as medidas de isolamento social.