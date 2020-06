Sesap lança edital para contratação de leitos em hospitais privados do RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está realizando Chamamento Público Emergencial para a contração de novos leitos junto à rede de hospitais privados do Rio Grande do Norte especializados em terapia intensiva.

O edital prevê a contratação de até 100 novos leitos, sendo 80 leitos de UTI e 20 leitos clínicos de retaguarda. O chamamento será em caráter emergencial e ficará aberto para recebimento de proposta até o final da pandemia da Covid-19.

A contratação será destinada ao atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), buscando abarcar pacientes em situação grave com suspeita ou confirmação de contaminação por Covid-19 referenciados e regulados pela Sesap.

O edital prevê ainda a contratação, em caráter complementar, de hospitais da rede privada, com ou sem fins lucrativos, especializados em terapia intensiva, para gestão e operacionalização, na sede da contratada, de leitos de UTI para adultos e de retaguarda de enfermaria clínica que não sejam pacientes de Covid-19.

O objetivo é ampliar os leitos de retaguarda para outros casos graves, fazendo com que leitos de UTI ou clínicos de retaguarda das unidades de saúde do Estado já existentes possam ser destacados ao atendimento de Covid-19.

A Sesap receberá propostas até o fim da Pandemia COVID-19 no e-mail: leitosuti.sesap@gmail.com. O Edital será disponibilizado no site de compras do governo. www.compras.rn.gov.br. Informações - E-mail: leitosuti.sesap@gmail.com no horário das 08h às 14h de segunda a sexta-feira.