O número de denúncias cresce a cada dia apontando pessoas que têm condições financeiras recebendo auxílio emergencial pago pelo Governo Federal em função da pandemia.

Veja como denunciar este tipo de fraude no Governo Federal

A fraude tem sido pauta da mídia nacional. Os recursos destinados emergencialmente através da Caixa para famílias de baixa renda e sem emprego formal estão indo em outro rumo.



Em Porto do Mangue, as autoridades do Governo Federal foram acionadas para investigar as razões pelas quais Jenilson de Almeida Maia, conhecido por pastor Jenilson, presidente do Diretório Municipal do Solidariedade, filho da ex-vereadora Mariazinha e irmão do atual vereador Jean Maia, recebeu o auxílio emergencial do Governo Federal.

Jenilson é casado com uma servidora pública municipal. Os dois trabalham e ganham ao mês, média de 8 mil reais. É que o mostra o Portal da Transparência AQUI.

Outro caso também levado ao conhecimento das autoridades, faz referência ao empresário Fagner Michael Basílio Gomes, o Guinho (VEJA AQUI), que é presidente do Diretório Municipal do Partido Progressista, se apresenta como empresário, com sociedade na Casa Lotérica do município, filho do ex-prefeito Titico, que se beneficia com R$ 600,00 do programa.



Na casa do Guinho a situação é ainda mais escandalosa porque a mulher dele, Juliete Julia Pereira de Oliveira (veja AQUI), declarou na ficha ser mãe solteira. Daí, conseguiu do Governo Federal auxílio emergencial no valor de R$ 1.200,00.



O Código Penal mostra que estes atos estão tipificados como estelionato. Pode ser conferido no Art. 171, que prevê até 5 anos de prisão.