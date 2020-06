Menor confessa que matou amigo de bebedeira devido a garrafa de cachaça

Agricultor Relson, de 29 anos, morreu perto de uma parada de ônibus, no Centro de São Francisco do Oeste, vítima de cutiladas de facada peixeira

A Polícia de Pau dos Ferros-RN já esclareceu a ocorrência de homicídio que aconteceu no início da manhã deste domingo, 21, na cidade de São Francisco do Oeste, que fica distante 5 km.

Os policiais apuraram que 4 pessoas passaram a noite bebendo num sítio e pela madrugada vieram para cidade beber numa para de ônibus perto da Escola Estadual Manoel Herculano.

Dois dos quatro começaram a discutir devido a uma garrafa de bebida. Os outros dois apartaram a briga. Mas um deles, menor, puxou a faca e matou o amigo.

O adolescente fugiu correndo a direção de Pau dos Ferros. O agricultor Relson Fagundes, de 29 anos, não resistiu ao ferimento e teve óbito confirmado no local.

A Polícia Miliar chegou rápido ao local e fez o devido isolamento para início de trabalho das investigações, coletando depoimentos, perícias e remoção do corpo.



Já de conhecimento do nome do suspeito, o sargento Figueiredo, de São Francisco do Oeste, fez diversas buscas na região, mas não conseguiu localizar o menor.

O GTO de Pau dos Ferros, realizando patrulhamento, conseguiu localizá-lo quando já estava buscando uma carona para fugir para o município de Antônio Martins.

Conduzido a Delegacia de Pau dos Ferros, o menor confessou o crime. Foi lavrado o flagrante por anto infracional e o menor será encaminhado para o Ciad.

Com informações do Cidadão 190