Polícia desconfia que potiguares estejam em guerra pelo tráfico na PB

A polícia do Estado da Paraíba desconfia da participação de gente do Rio Grande do Norte na guerra sangrenta pelo comando do tráfico de drogas na região de Catolé do Rocha (PB).

Neste final de semana foram registrados seis homicídios, sendo que um ocorrido no Sábado, 20, outro na manhã de domingo, 21, e uma chacina na tarde do mesmo dia.

As vítimas são:

Thiago Assis de Oliveira, de 21 anos, assassinado na tarde de sábado, 20.

Moisés Pedro de Sousa Filho, de 51 anos, assassinado no final da manhã de domingo, 21.

José da Silva Lima, de 48 anos, no início da tarde de domingo, 21

Jhonatam Linhares Lima, de 18 anos (filho de José da Silva)

Erinaldo Severiano dos Santos, de 57 anos

Tadeu de Souza Almeida, de 36 anos.

O delegado Roberto Barros e o comandante da PM local, capitão Leandro Esmeraldo, atribuiu o crescimento nas ocorrências de homicídio ao tráfico de drogas.

Segundo eles, no início era disputando pelo comando do tráfico, possivelmente entre bandidos do Rio Grande do Norte e bandidos da Paraíba. Esta guerra virou familiar.

No final da tarde de sábado, foi morto Thiago Oliveira, que teria sido o motivo da chacina na localidade de Cantinho, que fica entre a cidade de Catolé do Rocha e Brejo dos Santos.

Os sobreviventes deste ataque narraram que vários homens armados saíram do mato e entraram na casa de José da Silva, matando ele, o filho e Erinaldo Severiano.

Em seguida, a quadrilha armada foi na casa em frente e executou com mais de 20 tiros o agricultor Tadeu de Sousa Almeida. Pouparam as vítimas de mulheres que estavam no local.

Neste caso, o delegado Roberto Barros admite que já investiga a possibilidade da chacina ter sido motivada pelo assassinato do jovem Thiago Oliveira, ocorrida no sábado.