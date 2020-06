Popular é morto com cerca de 6 disparos de arma de fogo no Ouro Negro

Na manhã desta terça-feira (23) a Polícia Militar de Mossoró foi acionada para um ocorrência de homicídio, na rua Chico Teófilo, localizada no Bairro Ouro Negro.

De acordo com informações do Sargento Pereira, Fiscal de Operações do 2° Batalhão de Polícia Militar, a vítima, identificada como Francisco das Chagas Dias da Silva, de 37 anos, estava na calçada de uma residência quando foi surpreendido pelos criminosos.

O crime teria sido cometido por dois suspeitos, que chegaram ao local em uma motocicleta, por volta das 9h. Eles efetuaram cerca de 6 disparos contra a vítima e fugiram em seguida.

Ainda de acordo com a PM, os vizinhos informaram que o homem era evangélico e que era conhecido na vizinhança como “Irmão Ciço”.

Ele tinha passagem na polícia, tendo sido enquadrado na Lei Maria da Penha. A polícia ainda não tem informações que levem à motivação do crime.

A Polícia Civil já foi acionada e a PM aguarda a chegada do Itep para remoção do corpo até a sede do instituto.