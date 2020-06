Criminosos invadem residência e matam dois homens em Umarizal

A Polícia Militar registrou um duplo homicídio no final da noite desta segunda-feira (22), bairro Caraíbas, em Umarizal.

Populares acionaram os policiais por volta das 22h40, informando sobre o crime. Segundo a denúncia, pelo menos dois suspeitos armados teriam invadido a residência onde estavam duas jovens acompanhadas das duas vítimas.

As mulheres teriam relatados que os criminosos, que estavam encapuzados, fizeram elas de reféns e executaram Ailson Bruno Pereira da Silva, de 24 anos, conhecido como “Beleleu" e Flávio Henrique Rodrigues Alves, de 26 anos, conhecido por "Tetim".

Após o crime, a dupla ainda teria revirado a casa na busca por armas e passado mais de meia hora com elas como reféns, além de fazerem várias perguntas. Ela fugiram assim que os suspeitos foram embora e pediram ajuda.

Quando a PM chegou ao local constatou que os corpos das vítimas apresentavam perfurações semelhantes às provocadas por disparo de arma de fogo. No entrando, em depoimento à polícia, as mulheres disseram que não terem ouvido disparos. Uma delas, inclusive, chegou a dizer que ouviu um dos suspeitos pedindo uma faca.

Uma das vítimas, o “Beleleu” era suspeito de vários homicídios e assaltos na região e fazia parte de uma facção criminosa que se instalou na cidade no final do ano de 2017. No entanto, ele não possuía ficha criminal.

Já "Tetim" não era suspeitos pelo cometimento de crimes, mas era viciado, inclusive os peritos do ITEP encontraram em seu bolso um cigarro de maconha.

Os corpos das vítimas foram removidos para a sede do Itep em Mossoró, para determinação da causa das mortes.

As investigações do duplo assassinato ficará a cargo da equipe da Polícia Civil de Umarizal, onde tem como Delegado Titular Chistiano Otto.