Dono de oficina é morto a tiros na Vila Brasília, no município de Serra do Mel

O dono de uma oficina foi morto na tarde desta quarta-feira (24), na Vila Brasília, localizada no município de Serra do Mel, na Região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

Francisco Alcione de Morais Borges, de 37 anos, conhecido como Kiko, foi vítima de disparos de arma de fogo, por volta das 14h, momento em que chegava ao seu local de trabalho.

De acordo com o comandante do destacamento da Polícia Militar em Serra do Mel, Sargento Valdermir, os policiais foram acionados às 14h14, com informações de disparos de arma de fogo no local do crime.

Ao chegar no local, a vítima já encontrava-se caída no chão. Médicos do hospital local ainda chegaram a ser acionados, mas apenas constataram que Francisco já está em óbito.

Ainda de acordo com o Sargento Valdemir, testemunhas contaram que três suspeitos se aproximaram da vítima em uma [única motocicleta. Dois deles desceram do veículo atiraram atiram. Ambos retornaram à motocicletas e os três fugiram com destino ignorado.

Kiko era conhecido na cidade por ser uma pessoas de bem e que não tinha envolvimento com coisas ilícitas. Não há informações sobre a motivação do crime.

A Polícia Civil e o Itep foram acionados para dar início às investigações e para remoção do corpo para a sede do instituto em Mossoró.