O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no início da manhã desta quinta-feira (25), em uma calçada, na Rua José Ribamar Barreto de Carvalho, do Conjunto Wilson Rosado, em Mossoró.

A vítima estava amordaçada e com as mãos amarradas para trás, sugerindo que se tratou de uma execução. Ela foi assassinada com diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem não estava portando documento e os ferimento deixaram o rosto desfigurado, o que impossibilitou o reconhecimento no local.

De acordo com a perícia no local do crime, a vítima teria sido atingida por disparos de pistola calibre 380 e escopeta calibre 12, visto que havia vários cartuchos vazios das duas munições próximos ao corpo.

O homem foi removido para sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, onde será realizado o exame necroscópico.

Este é o segundo homicídio registrado na cidade de Mossoró em menos de 24h.