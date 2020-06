Na manhã desta sexta-feira (26) foram incinerados mais de 850 kg quilos de drogas, resultantes de apreensões realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte.

A ação foi idealizada pelo Ministério da Justiça com a parceria das unidades da Federação e faz alusão ao Dia Internacional de Combate do Tráfico de Drogas, celebrado no dia 26 de junho.

,Policiais Civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Natal e Mossoró incineraram, na manhã desta sexta-feira (26), mais de 850kg quilos de drogas, resultantes de apreensões realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A ação, que foi idealizada pelo Ministério da Justiça, com a parceria das unidades da Federação, faz alusão ao Dia Internacional de Combate do Tráfico de Drogas, celebrado no dia 26 de junho.

Policiais da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Natal realizaram a incineração de cerca de 750kg de drogas, sendo 90% de maconha.

A ação aconteceu em uma fábrica de cerâmica na cidade de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de capital, com a presença de delegados e agentes da Polícia Civil, além de representantes do Ministério Público, do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e da Vigilância Sanitária.

Já em Mossoró, foram incinerados aproximadamente 100kg de entorpecentes, em uma fábrica de beneficiamento de castanha, localizada às margens da 304.

Na ocasião, também estiveram representantes da Vigilância Sanitária, além dos policiais civis da DENARC Mossoró. A ação é a primeira incineração realizada neste ano.