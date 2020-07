Mecânico é surpreendido e morto a tiros em oficina de Felipe Guerra

A Polícia Militar registrou um homicídio por volta das 10h30 desta quarta-feira (1º), no município de Felipe Guerra, região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada José Jerônimo de Abreu Noronha, o Zé do Cross, de 35 anos. O homem era mecânico e estava trabalhando em uma oficina, localizada na rua Zé Gurgel, no centro da cidade, quando foi surpreendido pelos criminosos.

O Cabo da PM Francelino, que está no local do crime, informou ao MOSSORÓ HOJE que dois suspeitos teriam se aproximado do local e disparado contra Zé, sem que ele tivesse tempo de reagir. Os suspeitos fugiram em seguida.

o corpo foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró, onde passará também por identificação oficial. Após isto, deve ser liberado para velório e sepultamento por parte dos familiares. o caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Apodi.