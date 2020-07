Suspeito de chefiar facção criminosa atuante no Santo Antônio é preso em Mossoró

Na manhã desta quinta-feira (2) a Polícia Civil prendeu em flagrante Carlito Lima do Nascimento Segundo, conhecido como Segundo, 21 anos, em uma residência localizada no bairro Santo Antônio, em Mossoró. Um adolescente que estava no local também foi apreendido.

De acordo com investigações da Polícia Civil, Carlito Lima é apontado como um dos chefes de uma facção criminosa que atua no Santo Antônio. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 09 milímetros de fabricação argentina e um rifle calibre 12 de repetição.

De acordo com o titular da Dernac, o delegado Alex Wagner, os policiais chegaram ao local pós uma denúncia anônima que informava o paradeiro do suspeito.

No momento em que os policiais chegaram à residência de Carlito Lima ele tentou se evadir, mas foi contido pelos agentes da DENARC.

Durante a abordagem, estavam na casa um adolescente de 17 anos e a companheira do suspeito, os dois foram conduzidos até a Delegacia.

Carlito Lima foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores. O adolescente foi autuado pelos crimes análogos ao porte de arma e receptação.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.