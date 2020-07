Motociclista morre ao ser atropelado por uma carreta na BR-405, em Apodi

Um motociclista morreu na tarde desta sexta-feira (3), após se envolver em um acidente entre duas motos e depois ser atropelado por uma carreta, na BR-405, no perímetro urbano do município de Apodi.

A Polícia Militar não sabe exatamente a dinâmica do acidente, mas acredita-se que as duas motocicletas tenham colidido no momento em que a carreta passava pelo local.

Janiclésio, que estavam em uma motocicleta tipo Fan, caiu para o meio da pista, foi atropelado e morreu no local. Os dois ocupantes da outra motocicleta, uma pop, tiveram apenas escoriações leves.

O motorista da carreta fugiu após o atropelamento, mas foi localizado por uma equipe do GTO e conduzido para a delegacia de Apodi.

O acidente aconteceu por volta das 16h30. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró foi acionado encontra-se a caminho do local para remoção do corpo até a sede, em Mossoró.