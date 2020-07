No primeiro dia de inscrições, Sisu registra grande procura por cursos

Mais de 200 mil candidatos acessaram o site do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), em menos de 24h de abertura das inscrições do programa. Nesta edição, serão ofertadas 51.924 vagas em cursos oferecidos por instituições públicas de educação superior. Tal oferta é feita por adesão voluntária das instituições.

As inscrições começaram nesta terça-feira (7) e seguem abertas até 23h59 desta sexta-feira (10). Até as 17h de ontem, a página do Sistema de Seleção Unificada registrou 204.611 inscritos, segundo apuração do Ministério da Educação (MEC).

Conforme o MEC, os três estados com maior número de vagas ofertadas nesta edição do Sisu são: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Confira, a seguir, a quantidade de vagas distribuídas por estado:





Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um programa do governo federal que garante o acesso aos cursos de graduação nas instituições públicas do Brasil. A seleção é feita on-line, através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições anteriores. Para ter acesso à vaga, o candidato não pode ter zerado a prova de redação nem ter feito o Enem na condição de treineiro.