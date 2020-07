Condenado por estuprar a enteada de 12 anos é preso em Guamaré

Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (9), no município de Guamaré, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal. Contra ele, havia um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória pelos crimes.

De acordo com investigações da polícia civil, o homem teria estuprado e agredido a enteada de 12 anos, no ano de 2013. Foi constatado também que ele chegou a colocar sonífero na comida da família da vítima, para poder ficar sozinho com ela.

O homem que não teve o nome divulgado para não expor a vítima, foi condenado pela Justiça a uma pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, pela prática dos crimes.

O acusado foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.