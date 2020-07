A Universidade Federal Rural do Semi-Árido novamente é uma das melhores universidades da América Latina.

O resultado foi anunciado na terça-feira (7), com a divulgação do Latin America University Rankings 2020, da Times Higher Education (THE), renomada instituição britânica responsável por uma das principais avaliações educacionais do mundo.

O ranking classifica a Ufersa na colocação 126+. Ao todo, 166 universidades foram avaliadas.

Em 2018, a Universidade também fez parte desse ranking que avalia critérios de ensino (ambiente de aprendizagem); pesquisa (volume, renda e reputação); citações (influência da pesquisa); internacionalização (pessoal, estudantes e pesquisa) e renda da indústria (transferência de conhecimento).

Em junho passado, a Ufersa figurou no Young University Ranking, outra modalidade de ranking da THE que classifica as melhores universidades com até 50 anos.

A Universidade foi classificada na faixa entre a 351ª e 400ª colocação, dentre 414 universidades do mundo. Entre as dez instituições brasileiras que constam no ranking, a Ufersa figurou no 5º lugar, juntamente com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

Em 2019 e no presente ano, a Ufersa fez parte do Education Impact Ranking e, em setembro de 2019, a Universidade figurou pela primeira vez no World Universities Ranking da THE, sendo a única instituição de ensino superior do interior do Brasil a aparecer na avaliação.

Confira AQUI a relação das instituições no Latin America University Rankings.