Homem sai para passear de lancha no Açude Gargalheiras e desaparece

Um homem está desaparecido desde a tarde deste domingo, 12, após passear de lancha no Açude Gargalheiras, em Acari, na Região do Seridó do Rio Grande do Norte.

Jácio Mamede Galvão teria entrado no açude, por volta das 16 horas, com destino a Carnaubinha, local onde a família tem uma propriedade. No entanto, ele não chegou ao destino e a família não conseguiu mais contato.

Na noite deste domingo ele foi dado como desaparecido e o Corpo de Bombeiros (CBM) do município de Caicó foi acionado para auxiliar nas buscas, que estão sendo realizadas desde o início da manhã desta segunda-feira (13).

Segundo moradores da região, uma sacola com a máscara que Jácio usava e R$ 50 foi encontrada nas buscas. A Polícia Militar também foi acionada.

A lancha em que Jácia estava também ainda não foi localizada.