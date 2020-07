Enem 2020: confira três aplicativos para estudar com simulados da prova

Com as aulas suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão tendo que lidar com diversas dificuldades que surgiram como reflexo da situação. Nesse sentido, o ambiente on-line pode ser um grande aliado, fornecendo ferramentas que auxiliam na hora dos estudos.

Os aplicativos (apps) são uma dessas opções – além de consumirem poucos dados móveis ou capacidade dos aparelhos celulares - é possível encontrar apps que disponibilizam simulados para o Enem facilitando o acesso aos conteúdos que são cobrados na avaliação.

Para potencializar o aprendizado para a maior prova de acesso ao ensino superior do país, separamos três aplicativos que fornecem questões semelhantes ou que já foram apresentadas no Enem, além de darem dicas de como fazer uma boa prova.

Confira a lista abaixo:

1. Novo aplicativo do Enem: a atualização do aplicativo do Enem para smartphones e tablets agora conta com questões de provas aplicadas em anos passados, em todas as quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame. É possível saber quais questões acertou ou errou, além de se familiarizar com a estrutura da avaliação.

Baixe no Google Play

Baixe no App Store

2. Enem simulado gabaritando: esse app conta com vários simulados. Tem o simulado rápido com questões bem objetivas para estudar nas horas vagas e, também, o simulado personalizado em que é possível escolher quais questões, disciplinas e assuntos de provas anteriores do Enem você quer responder. Também pode optar por tempo de prova, quantidade de questões e a presença ou não de dicas.

Baixe no Google Play

Baixe no App Store

3. Simulado Já ENEM: o aplicativo permite que o estudante treine com questões que caíram nos exames anteriores. Com Simulado Já ENEM, você cria seu próprio simulado, resolve, e acompanha dia-a-dia seu desempenho.

Baixe no Google Play